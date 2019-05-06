Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Один из известнейших и старейших правозащитников в России Лев Пономарев вновь стал объектом крупного штрафа, наложенного на него Министерством юстиции, пишет "Интерфакс". Одной из его структур, "В защиту заключенных", придется выплатить государству 300 тфсяч рублей за отказ признавать себя иностранным агентом.

Минюст, как и раньше, беспокоит то, что, по данным ведомства, деятельность Пономарева упорно спонсируют из-за рубежа и что деятельность эта носит политический характер.

Предыдущие штрафы, в том же размере и за то же нарушение, доставались организациям Пономарева под названием "За права человека" и "Горячая линия" в апреле. Тогда общественный деятель с горечью констатировал в социальных сетях, что не располагает достаточными ресурсами для погашения штрафов и что ему ничего не остается, кроме как просить о народной помощи.

"Приступили к уничтожению организаций, которые я возглавляю", - писал он.