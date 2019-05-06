Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

6 мая, 19:48

За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

фото ЗакС политика За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

На сайте Центризбиркома появились сведения о доходах его руководителя, Эллы Памфиловой, за 2018 год. По сравнению с аналогичной декларацией годичной давности она заработала в 2,5 раза меньше - 6,21 млн рублей.

Согласно актуальным данным, чиновнице принадлежат жилой дом, гараж, земельный участок площадью немногим больше 2 тысяч квадратных метров и легковой автомобиль марки Volkswagen.

Ее подчиненная, секретарь ЦИК Майя Гришина, напротив, за 2018 год увеличила свое благосостояние с 4,65 млн до 6,38 млн рублей. При этом средств передвижения за ней не числится. Зато в декларации говорится о двух участках земли, двух квартирах и одном жилом доме.

Заместитель Памфиловой Николай Булаев заработал за тот же период 5,88 млн рублей. На него записано четыре земельных участка, два автомобиля, снегоход и квадроцикл.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
6 мая, 21:05 Суд Петербурга оштрафовал комсомольца за "мусорный подарок" "Единой России"

6 мая, 20:58 Ройзман сомневается в том, что Беглов способен повторить название своей диссертации

6 мая, 20:17 На Невском проспекте случилось смертельное ДТП

6 мая, 20:00 Глава Горизбиркома заработал 4,2 млн рублей за год   1

6 мая, 19:58 «Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая   1

6 мая, 19:48 За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

6 мая, 19:43 Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

6 мая, 19:24 Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

6 мая, 18:58 "Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше   5

6 мая, 18:28 Протестующие в Архангельской области утратили надежду на диалог с местной властью   1

6 мая, 17:44 Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева   3

6 мая, 17:19 В администрации Беглова появилась должность полиграфолога   3

6 мая, 17:19 Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"   7

6 мая, 17:10 В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

6 мая, 16:57 Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.