За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

На сайте Центризбиркома появились сведения о доходах его руководителя, Эллы Памфиловой, за 2018 год. По сравнению с аналогичной декларацией годичной давности она заработала в 2,5 раза меньше - 6,21 млн рублей.

Согласно актуальным данным, чиновнице принадлежат жилой дом, гараж, земельный участок площадью немногим больше 2 тысяч квадратных метров и легковой автомобиль марки Volkswagen.

Ее подчиненная, секретарь ЦИК Майя Гришина, напротив, за 2018 год увеличила свое благосостояние с 4,65 млн до 6,38 млн рублей. При этом средств передвижения за ней не числится. Зато в декларации говорится о двух участках земли, двух квартирах и одном жилом доме.

Заместитель Памфиловой Николай Булаев заработал за тот же период 5,88 млн рублей. На него записано четыре земельных участка, два автомобиля, снегоход и квадроцикл.