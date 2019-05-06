Глава Горизбиркома заработал 4,2 млн рублей за год

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отчиталась о доходах членов комиссии с правом решающего голоса, работающих на штатной основе, за 2018 год. Глава местного избиркома Виктор Миненко задекларировал 4,2 млн рублей.

В собственности у Миненко числятся квартира и два автомобиля Toyota Land Cruiser. У супруги главы ГИК в графе "доходы" указано 186 тысяч рублей. У нее также имеется земельный участок и дача. Виктор Миненко занял пост главы Горизбиркома в июле 2018 года. До этого он являлся главным федеральным инспектором по Петербургу. Предшественник Миненко на посту главы Горизбиркома Виктор Панкевич по итогам 2017 года декларировал 2,9 млн рублей.

Заместитель председателя избирательной комиссии Алла Егорова, как и в прошлом году, отчиталась о 2,7 млн рублей дохода за 2018 год. Секретарь ГИК Марина Жданова задекларировала 2,35 млн рублей.

На третьем месте по доходам в Горизбиркоме оказалась Людмила Боричева с 2,34 млн рублей годового дохода. За 2017 год она декларировала лишь 1,3 млн рублей.

Член избирательной комиссии Дмитрий Краснянский за 2018 год заработал 2 млн рублей, что на 200 тысяч больше дохода за прошлый отчетный период. В собственности у него по-прежнему земельный участок, квартира, дом и автомобиль Audi Q7. А вот его супруга пересела с Audi A6 на Audi A5. Ее задекларированный годовой доход составил 2,4 млн рублей.

Юрий Кузьмин отчитался о 1,98 млн рублей дохода. Немного меньше - 1,97 млн рублей - задекларировала Екатерина Астафьева.

Наименьший доход среди членов избиркома в 2018 году был у Екатерины Фесик.

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