В Казахстане задержали гражданина, стоявшего с пустым листом на площади

Сотрудники правоохранительных органов города Уральск в Казахстане доставили в отдел полиции 24-летнего активиста Аслана Сагутдинова, несколько минут простоявшего на площади Алабая с пустым листом бумаги в руках, передает местное издание "Уральская неделя".

"Я хочу показать, что я простой гражданин, который не участвует в пикете, но при этом меня все равно заберут в отдел полиции, даже если у меня нет никаких надписей на плакате и я не выкрикиваю никаких лозунгов. Меня зовут Аслан Сагутдинов, и я за то, чтобы исторически свободный казахстанский народ оставался свободным и по сей день", - манифестировал мужчина.

Простоять с пустым листом Сагутдинову удалось немного: сначала к нему подошли полицейские поинтересоваться, что он делает, и, не увидев на бумаге никакой надписи, ретировались за помощью более осведомленных товарищей. Спустя ещё пару минут они вернулись с подкреплением и забрали активиста в отдел.

В ОП правоохранители в течение получаса, по словам Сагутдинова, просили его написать что-нибудь на плакате с тем, чтобы составить административный протокол.

"Я отказался, с меня взяли объяснительную и отпустили домой", - резюмировал он.