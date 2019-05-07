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Новости

10:16

В Казахстане задержали гражданина, стоявшего с пустым листом на площади

фото ЗакС политика В Казахстане задержали гражданина, стоявшего с пустым листом на площади

Сотрудники правоохранительных органов города Уральск в Казахстане доставили в отдел полиции 24-летнего активиста Аслана Сагутдинова, несколько минут простоявшего на площади Алабая с пустым листом бумаги в руках, передает местное издание "Уральская неделя".

"Я хочу показать, что я простой гражданин, который не участвует в пикете, но при этом меня все равно заберут в отдел полиции, даже если у меня нет никаких надписей на плакате и я не выкрикиваю никаких лозунгов. Меня зовут Аслан Сагутдинов, и я за то, чтобы исторически свободный казахстанский народ оставался свободным и по сей день", - манифестировал мужчина.

Простоять с пустым листом Сагутдинову удалось немного: сначала к нему подошли полицейские поинтересоваться, что он делает, и, не увидев на бумаге никакой надписи, ретировались за помощью более осведомленных товарищей. Спустя ещё пару минут они вернулись с подкреплением и забрали активиста в отдел.

В ОП правоохранители в течение получаса, по словам Сагутдинова, просили его написать что-нибудь на плакате с тем, чтобы составить административный протокол.

"Я отказался, с меня взяли объяснительную и отпустили домой", - резюмировал он.

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11:36   Бордунов  
У нас, вообще, с невидимыми плакатами людей задерживали и даже без плакатов. Наши держиморды впередее казахских! Я щитаю, это повод для гордости.

10:32   Игорь  
Как любит говорить Джангиров: "А чего не ясно?!..

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