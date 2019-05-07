В апреле жилищная инспекция выписала 6,5 млн рублей штрафов за плохое благоустройство За прошедший апрель сотрудники жилищной инспекции Северной столицы произвели проверку более 3,5 тысяч многоквартирных домов во всех районах города, уведомляет пресс-служба Смольного. Те или иные нарушения были обнаружены в 865 домах. В отношении должностных и юридических лиц, а также управляющих компаний возбуждено 65 административных дел. Совокупная сумма штрафов составила порядка 6,5 млн рублей. Большинство претензий инспекторов касалось сферы благоустройства. Самыми "порядочными" и ухоженными оказались Адмиралтейский, Выборгский и Калининский районы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен