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Новости

11:06

Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск

фото ЗакС политика Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск

В Пятигорске появились дошкольные войска, извещает издание "Кавказ.Реалии". Ребят лет 5-7 облачили в формы пехотинцев, артиллеристов, летчиков, танкистов, моряков, медсестер и заставили пройти парадом по центральной улице города. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 детей.

"Это первый такой парад в Пятигорске, и у него есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией", - сообщил командовавший парадом руководитель Пятигорска Андрей Скрипник.

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество. Это не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость", - вторит Скрипнику начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.

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Фото: pyatigorsk.org

Между тем ряд экспертов высказали мнение, что, вовлекая "неокрепшие умы" в военизированные шествия, власти России пытаются тем самым стереть у них индивидуальность и воспитать милитаризированное мышление.



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16:48    
Пятигорск, спасибо! Руководители города-мудрые, патриотичные россияне1

16:18    
Клиенты дурдома, шизофреники: руководитель Пятигорска Андрей Скрипник и  начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.
Чему учите детей?
Миру мир-вот девиз нормальных людей!

15:05    
13:03 Вы и правы, и не правы. Да, в истории России было много межнациональных конфликтов и междоусобиц, были и несправедливые войны. Но никогда не было экспансии, как цели и смысла. В России всегда было достаточно земли и пространства для жизни. Наоборот, всегда была проблема их разумного освоения. Не было государственной политики по спаиванию и уничтожению народов Севера. На Кавказе в разное время были разные отношения с разными национальностями. А памятник на Шелони подписал победитель в войне. Не могли же они тогда написать: "здесь похоронили первые ростки народовластия в России". И то неплохо, что речь там идёт о созидании.

13:03    
12:29 "вобравшего в себя сотни национальностей с разными культурами, без их уничтожения. Это не экспансия, а кооперация"
Ну, вы загнули, сударь.
Коренным народам Севера и Кавказа расскажите про кооперацию. Одним до сих пор водкой икается, другим кровью.
И нет циничнее надписи на памятнике, чем на берегу Шелони.

12:55    
А это уже по сути извращение сути праздника и глумление над ним.
Чего еще можно ожидать от власовцев и врагов народа?
Превратить величайший советский триумф в повод для детсадовского утреника.
Диагноз всей сегодняшней путинской вертикали: это сборище безмозглых и циничных оборотней.
Они будут сотней способов превращать День Победы в карнавал с кашей и фейерверком, в способ маскировки своей антинародной сущности, в повод для имитации своей сопричастности, в еще один повод для прославления своего никчемного режима и одурачивания людей.

12:29    
11:41 У фашистов всегда были проблемы со знанием истории. В Новгороде стоит памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый ещё в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь. После этого появилось латинское russia. Официальный статус это название страны приобрело после венчания Ивана IV на царство в 1547 году, когда страна стала называться Российским царством, т.е. 472 года назад. И не столько войны  или амбиции правителей украшают историю России, сколько тысячелетние терпение и труд народа, вобравшего в себя сотни национальностей с разными культурами, без их уничтожения. Это не экспансия, а кооперация.

11:41    
Россия-великая военная держава, воевавшая 600 лет(!!!!!!!!) своей истории! Будущее России и её уважение в мире зависит от уровня её боевой мощи и экспансионизма в мире! К примеру, те же "великие" США с огромным ВВП у своих границ обосрадзе с ног до головы в Венесуэле при виде наших сотни бойцов...По Сирии вообще всё понятно!

11:38    
Дети играют в войну, а детьми играют свихнувшиеся взрослые. В принципе, нет ничего плохого в том, что дети наряжены в форму. Точно так же они могут быть наряжены в богатырей, мушкетёров, покемонов - кому-что нравится. Хуже, когда за этим следует муштра, казарма под предлогом "патриотизма" и промывание мозгов, в стиле: "кто не с нами - тот против нас", "если враг не сдаётся - его уничтожают", "малой кровью на чужой земле" и т.д.

11:15    
Спасибо Пятигорск! Прекрасная инициатива!!! Пусть из этих деток лучше вырастут отважные воины-защитники Отечества, чем белопушистые пацифисты-гомосеки!

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