Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск

В Пятигорске появились дошкольные войска, извещает издание "Кавказ.Реалии". Ребят лет 5-7 облачили в формы пехотинцев, артиллеристов, летчиков, танкистов, моряков, медсестер и заставили пройти парадом по центральной улице города. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 детей.

"Это первый такой парад в Пятигорске, и у него есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией", - сообщил командовавший парадом руководитель Пятигорска Андрей Скрипник.

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество. Это не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость", - вторит Скрипнику начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.

Фото: pyatigorsk.org

Между тем ряд экспертов высказали мнение, что, вовлекая "неокрепшие умы" в военизированные шествия, власти России пытаются тем самым стереть у них индивидуальность и воспитать милитаризированное мышление.

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