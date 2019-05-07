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Новости

11:36

"Нужно время осознать и принять": власти России подумывают запретить одноразовый пластик

фото ЗакС политика "Нужно время осознать и принять": власти России подумывают запретить одноразовый пластик

Вдохновившись опытом коллег из Европы, где не так давно вступил в силу запрет на использование посуды из одноразового пластика, власти России тоже решили попытаться исключить из народного обихода всю одноразовую кухонную "утварь". О данном намерении сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, уведомляет РИА "Новости".

Основная задача, поставленная перед ведомством, - снижение загрязнения окружающей среды. Запрет на одноразовую посуду будет введен постепенно, подчеркнул Кобылкин.

"Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", - подытожил министр.

Европарламент вводит запрет на производство и реализацию одноразовых изделий из пластика начиная с 2021 года. Под новый закон попадут пластиковые тарелки и приборы, ватные палочки, трубочки для коктейлей, контейнеры для пищи из определенных пластиков и стаканы из пенополистирола.

Еврокомиссия привела данные, что 80% всего мусора, находящегося в мировом океане, составляет пластик, причем половина из него - одноразовые изделия.

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15:36    
Значит, нужно организовать сбор пластика и полиэтилена, в том числе загрязненного, в специальных местах и дальнейшую вторичную переработку.
Наказывать за выбрасывание такого мусора в прочих неотведенных местах.

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