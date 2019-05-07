Депутат ЗакСа Назарова подарила молодежи агитконцерт на деньги налогоплательщиков

Член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по экологии и природопользованию, депутат петербургского парламента от фракции "Единая Россия" Галина Назарова пригласила молодежь, проживающую исключительно в Калининском районе, на организованное ей же молодежное мероприятие, передает MR7. Содействие в организации оказала районная администрация.

Благотворительный концерт, именуемый "Молодым у нас везде дорога", состоялся 2 мая. Билеты "на Назарову" на безвозмездной основе распространяли в подростковом центре "Калининский". На событие приглашались петербуржцы в возрасте до 30 лет.

"Концерт - это подарок депутата", - сообщили MR7 в "Калининском".

На каждом подарочном билете была прописана его стоимость - 1250 рублей. Всего администрация приобрела 3727 штук, потратив, соответственно, на эти цели 4,65 млн рублей. К каждому билету прилагался флаер, где помимо выступающих групп значилось имя Назаровой.

Фото: MR7

"Организация мероприятий под видом продажи билетов - распространённая в Петербурге практика, позволяющая как завышать стоимость, так и заключать контракты с нужным поставщиком", - поделилась мнением аналитик петербургского отделения Transparency International Екатерина Сухарева. Часто на подобных концертах проводится та или иная агитация, добавила она.

Концерт, несмотря на старания администрации и наличествование имени Назаровой на билете, посетили не так много человек, как ожидалось. Зал был заполнен чуть более чем на половину.

Развлекали гостей такие коллективы, как "Пицца", MOHITO, "Дискомафия", "Марсель". Непосредственно перед началом музыкальной части на сцену вышли организаторы - Назарова и глава Калининского района Василий Пониделко, пообещавшие молодежи всяческие социальные блага. Примечательно, но на заднем фоне во время их выступления крутили видео со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, который также является главой петербургских единороссов, "Молодой гвардией" и иными лицами ЕдРа.

О проведенном концерте Назарова отчиталась у себя в Facebook. О том, на какие деньги он был создан, не написано ни слова.

Стоит добавить, что депутат не единожды выступала в роли организатора разнообразных бюджетных мероприятий социальной направленности. На некоторых из них на сцене присутствовали баннеры "Единой России".

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