По подозрению во взятке задержан эксперт петербургского Росреестра с посредниками

По подозрению в получении взятки задержан житель Северной столицы, экспертный специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу (Росреестр), передает портал "Мойка78". В отношении него и двух его подельников возбуждены уголовные делопроизводства.

Специалист был задержан накануне, 6 мая, через некоторое время после соучастников перступления. По версии представителей СК, в апреле сотрудник Росреестра собирался получить взятку в размере 1 млн рубля за содействие в изменении границ 28 участков садоводческого некоммерческого товарищества "Заозерное", расположенного в Пушкинском районе города.