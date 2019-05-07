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14:26

По делу о поставке "грязной" нефти в Белоруссию задержаны 4 человека

фото ЗакС политика По делу о поставке "грязной" нефти в Белоруссию задержаны 4 человека

Министр энергетики Александр Новак известил, что следователи выявили группу компаний, которые осуществили сброс некачественного сырья в нефтепровод "Дружба", в связи с чем были задержаны четыре человека, являющиеся предполагаемыми посредниками поставки, передает ТАСС.

Ситуация стабилизируется в середине мая, добавил Новак.

Официальный представитель "Транснефти", оператора поставки, Игорь Демин сообщил представителям прессы, что загрязнение нефти было умышленным и произошло в момент перекачки сырья через танки "Самаратранснефть-терминала".

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в РФ возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему", - поделился Демин.

В свою очередь в ООО "СамараТрансНефть-терминал" называют озвученную Деминым информацию клеветнической и грозятся подать в суд.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил провести комплексную проверку и найти виновников "загрязнения" транспортируемой нефти и получаемых из неё продуктов.

По предварительным данным, порядка 20 тонн дихлорэтана пошло на чистку трубопроводов и "танков" (для хранения нефти) в одном из узлов учета, предположительно, на самарском узле учета "Самара-Унеча". Есть версия, что сотрудники узла очищали ёмкости от парафина, забыв промыть их водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию.

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14:58    
Вот таких-то вредителей и диверсантов расстреливали в 1937 году, что было абсолютно справедливо!

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