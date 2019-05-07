Генпрокуратура: Проблема с мусорными протестами в Архангельске возникла, потому что с людьми не работали

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман полагает, что плохая осведомленность жителей Архангельской области о том, что в регионе будет строиться полигон для московского мусора, послужила причиной возникшего народного недовольства.

"Архангельская проблема [с мусорными протестами] - это проблема, как и многие другие, возникла, потому что с людьми не работали. Людям нужно объяснить, не ночью привозить что-то разгружать, а объяснить, что, когда и почему. В данном случае серьезное упущение в работе с людьми", - цитирует Буксмана ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров известил в свою очередь, что держит ситуацию на контроле и следит за экологической ситуацией в регионе.

"Острой остается ситуация в Архангельской области в связи со строительством экотехнопарка на станции Шиес, куда должны поступать на переработку и захоронение отходы из Москвы. Вопрос об экологической безопасности данного объекта поднимался в Совете Федерации на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Николаевичем Кобылкиным", - рассказал чиновник.

30 апреля на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма "санкций" достигла 1 млн рублей.