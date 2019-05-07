К зиме в Петербург приедут новые уборочные машины за 3 млрд рублей

Петербургское ГУДП "Центр" открыло торги, в хоте которых предполагается приобрести для города уборочную технику. Лот состоит из пяти аукционов. Суммарно на эти цели чиновники готовы потратить не более 2,96 млрд рублей. Оказаться на своем месте крупногабаритные машины разного типа в количестве более 450 единиц должны до наступления морозов.

Примечательно, что к предприятию, решившему распорядиться столь внушительной суммой, ранее имели претензии антимонопольщики, заподозрившие государственную организацию в картельном сговоре. Речь шла, что характерно, о работах и услугах по содержанию дорог, в том числе и об их уборке от снега. Тогда общая сумма контрактов "снежного картеля" составила почти 9 млрд рублей, и большинство из них досталось "Центру".

Напомним, что минувшей зимой качество уборки снега породило волну необычайно резкой критики как со стороны граждан, так и со стороны чиновников. Внешний облик города сравнивали с блокадным Ленинградом, причем в пользу последнего. Судя по повсеместным завалам снега, городу не хватало либо рабочих рук, либо добросовестности у ответственных за "клининг". Имели место массовые травмы и даже случаи гибели людей от падения льда с кровель.