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Новости

7 мая, 18:03

Тетердинко предложил присваивать чины гражданским служащим за особые заслуги

фото ЗакС политика Тетердинко предложил присваивать чины гражданским служащим за особые заслуги

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко 6 мая внес законопроект, предусматривающий возможность присваивать классные чины  «за особые отличия в гражданской службе».

В настоящее время для присвоения очередного классного чина необходимо пройти определенные сроки государственные службы. Тетердинко предлагает дать возможность продвигаться по госслужбе до истечения срока чина. По словам депутаты, это необходимо в качестве меры поощрения.

В случае принятия закона, он вступит в силу с начала 2020 года.   



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7 мая, 21:50    
Тетердинка не о себе, он, как партфункционер, о лучших людях из "Единой России" заботится, карьеру им продвигает, за особые заслуги в ублажении начальства.

7 мая, 21:41   Сергей Леонидович  
Какие такие особые заслуги? Они что испытывают новую технику? Ныряют на немыслимые глубины, рискуя жизнью? Может они внедряются в банды наркоторговцев и разваливают преступные ОПГ? Какие особые заслуги могут быть у тех, чей день и рабочий график регламентированы десятками документов, для тех, кто большую часть рабочего времени проводит в своем тёплом кабинете или на совещании, не производя материальных и культурных ценностей?! Какие заслуги у этой категории чиновников могут быть признаны особыми? Не взял взятку? Отказался от отката? Не протащил на тёплое место родственника? Чего смешить то людей! С этих тружеников вполне достаточно высоких окладов, персональных машин, санаториев и премиального здравоохранения!

7 мая, 19:47   Чацкий   горе_от_ума@грибоедов.ру
Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда&#8209;то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!
И в женах, дочерях – к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!
Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали,
– Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

7 мая, 18:18    
Тетердинко, в городе столько чиновников! Все о них, болезный, печешься? Скоро все судейство в Питер приедет. От чиновников и их челяди будет не продохнуть.
И никому нет дела до проблем обычных работяг...

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