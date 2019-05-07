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7 мая, 20:33

Совершаева возглавит группу Смольного по подготовке к выборам

фото ЗакС политика Совершаева возглавит группу Смольного по подготовке к выборам

Комитет территориального развития отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о реализации мер по содействию избирательным комиссиям во время губернаторских и муниципальных выборов 2019 года. Документ опубликован на сайте администрации 7 мая. Аналогичные постановления правительство города принимает ко всем выборам. 

В 2019 году координационную группу по содействию избирательным комиссиям (ИК) возглавит вице-губернатор и руководитель  администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева. Её заместителями будут вице-губернатор Николай Бондаренко и председатель комитета территориального развития Александр Бельский.

Также в координационную группу вошли остальные вице-губернаторы Петербурга, председатели городских комитетов и главы районов. Кроме того в составе значатся начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, заместитель командующего войсками ЗВО Юрий Евтушенко, глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, начальник управления по развитию садоводства Андрей Лях и глава Горизбиркома Виктор Миненко. Всего в состав вошли 59 человек.

В проекте постановления прописаны обязанности разных органов власти по содействию в организации выборов. В частности,  исполнительные органы власти должны помогать зарегистрированным кандидатам организовывать и проводить агитационные публичные мероприятия. Комитет по информации и связи же обязан помочь ИК обеспечить бесперебойную видеотрансляцию с избирательных участков в интернете. 

Также в документе представлен план мероприятий. Среди них проведение совещаний с главами районов, которые комитет территориального развития должен организовывать ежемесячно. Помимо этого, управление по работе с обращениями граждан администрации губернатора и администрации районов должны до 8 июля проанализировать обращения граждан по организации и проведению выборов за 2014-2018 годы. Вплоть до 6 сентября вице-губернаторы и исполнительные органы власти города должны информировать петербуржцев о подготовке и проведении выборов.

В сам же день голосования за губернатора и муниципальных депутатов планируют организовать «музыкальное оформление участков»: концерты, конкурсы и другое. Ответственны за это администрации районов, а также комитеты по культуре и образованию. Ещё на участках могут сделать выставки-продажи промышленных и продовольственных товаров. За это ответственен комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка.  В пояснительной записке к документу указано, что проект одобрен Горизбиркомом.

В 2017 году правительство города принимало аналогичное постановление к выборам президента России. Обязанности органов власти в документе указаны те же, из отличий – состав участников координационной группы. Тогда ее руководителем был бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко. Заместитель был только один – вице-губернатор Константин Серов. Сейчас он является главой Фрунзенского района. Всего в группу входило 57 человек.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 мая, 22:12    
Совершаева возглавила группу Смольного по  подготовке к веселой Хануке.

7 мая, 21:24    
Особенно вдохновляет в этой группе начальник управления по развитию садоводства Андрей Лях. Садоводы и огородники, торопитесь занять очередь! Летом на вас обрушатся благодеяния от Беглова. Пишите заявки заранее!

7 мая, 21:16    
от такого квартета ВИОЛОНЧИЛИСТОВ буде беглому ПРОСЕР

7 мая, 21:11    
Для 20.54.
Себя не похвалишь-как оплеванный ходишь...

7 мая, 20:54    
Совершаева очень талантливая женщина-руководитель! Посмотрим как справится с поставленной задачей...

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