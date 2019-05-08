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9:55

На капремонт Рощинской улицы потратят 161 млн рублей

фото ЗакС политика На капремонт Рощинской улицы потратят 161 млн рублей

Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика, который проведет капитальный ремонт Рощинской улицы в Московском районе от Ялтинской улицы до Варшавской железной дороги.

Согласно информации, доступной на портале госзакупок, тендер выиграло ЗАО "Трест". Отремонтировать необходимо участок дороги длиной 646 метров. Подрядчик переложит тротуары, дорожное полотно и "реновирует" все инженерные сети.

Стоимость работ составит 161,31 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 25 октября 2021 года.

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