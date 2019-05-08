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Новости

10:20

Минпросвещения разработает методичку для учителей по ведению соцсетей

фото ЗакС политика Минпросвещения разработает методичку для учителей по ведению соцсетей

Министерство просвещения собирается разработать учебное пособие по правильному ведению страниц в социальных сетях для школьных педагогов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ведомства Ольгу Васильеву.

Ожидается, что методичка будет готова к началу 2019-2020 учебного года.

Имидж преподавателя в соцсети должен быть строг и консервативен, "вольности" не допускаются, уточнила Васильева.

В марте из школы в Алтайском крае была уволена молодая учительница Татьяна Кувшинникова. Женщина вызвала гнев своего начальства и "пуритански" настроенной части местных жителей тем, что опубликовала фотографию себя в закрытом купальнике, сделанную в поддержку зимней Универсиады.

По словам Кувшинниковой, директор учебного заведения, где она вела занятия, перед увольнением сообщила ей, что "так одеваются только проститутки". При этом родители учеников педагога поддержали. Впрочем, после увольнения она быстро нашла себе новую работу.

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10:56    
Есть закон. Вводить какие-либо ограничения с учётом  частных представлений о морали - незаконно.
Моралисты хреновы! Деньги им девать не куда - методички пишут! Ещё и покупать заставят.

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