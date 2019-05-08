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10:46

Жителям разрушенного дома в Магнитогорске приходят штрафы за просроченную оплату ЖКУ

фото ЗакС политика Жителям разрушенного дома в Магнитогорске приходят штрафы за просроченную оплату ЖКУ

Бывшим жильцам квартир в разрушенной в результате взрыва газа парадной дома в Магнитогорске продолжают приходить квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг - причем, с пометкой "долг" и начислением пеней, поделился с "Новой газетой" местный житель Сергей Балюх.

"Пришла пеня за капитальный ремонт за период с января по апрель. Также пришли платежи за все услуги ЖКХ, хотя в январе, после трагедии, администрация города обещала нам, что все коммунальные платежи будут временно отменены — до решения вопроса с постоянным жильем", - сообщил мужчина.

Аналогичные претензии имеют и другие жильцы. Им тоже продолжают приходить счета за газ, воду, лифты, даже несмотря на то, что все перечисленные коммуникации отключили сразу после трагедии.

В городской администрации уточнили, что произвести перерасчет можно, однако платить за капремонт жителям все равно придется. 

"Люди отказываются по тем или иным причинам проживать здесь. Но, тем не менее, они являются собственниками данного имущества. Помимо квартир, которые у них есть в собственности, они являются еще и собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное общее имущество необходимо обслуживать", - цитирует "Первый областной" телеканал заявление, данное начальником управления ЖКХ Магнитогорска Евгением Слеповым.

Взрыв в подъезде жилого дома прогремел в ночь на 31 декабря и унес жизни 39 человек. Российские силовые структуры заявляли, что произошедшее не является терактом, а объясняется взрывом бытового газа. Однако в прессе появлялись и другие версии. Среди них была и такая, согласно которой ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).  Однако в Следственном комитете призвали не доверять этому сообщению и назвали приоритетной версией взрыв бытового газа.

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