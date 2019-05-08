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11:06

В День Победы не станут разводить петербургские мосты

фото ЗакС политика В День Победы не станут разводить петербургские мосты

В ночь с 9 по 10 мая в Петербурге не будет производиться плановая разводка всех городских переправ в честь празднования Дня Победы, уведомили в пресс-службе "Мостотреста".

"Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2016 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге» разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации", - сообщили в "Мостотресте".

Вместе с тем, горожан и, особенно, автомобилистов 9 мая ожидают масштабные ограничения движения.

В центре будут перекрыты несколько улиц, поэтому несколько видоизменится трафик наземного транспорта. Помимо прочего шествие колонны "Бессмертного полка" повлияет на работу некоторых станций метрополитена.

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11:45   Киба  
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!!!
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная
Священная война.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная
Священная война.*
Братья и Сёстры!
С праздником 9 мая!
С Днём Победы над гитлеровским фашизмом!
Скоро придёт День Победы над путлеровским фашизмом!
С Днём Победы!
Киба
"Священная война"

11:20    
Поздравляю ветеранов с праздником, здоровья вам!!!
День Победы-великий праздник. В России из него устраивают шоу. Репетиции  в более чем 30 городов идут почти месяц. Это столько выброшенных на ветер  народных денег!!!
Россия горит, более 40 регионов борются с пожарами малыми силами, горят дома,  а в это время сотни тысяч солдат маршируют под бравурную музыку.
Смотреть 9 мая парад я не буду. Обидно.

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