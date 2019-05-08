ВЦИОМ: Россияне больше ценят советские фильмы о ВОВ, чем современные

Более половины опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения россиян (55%) уверены: в советское время фильмы о Великой Отечественной войне снимали гораздо лучше, чем сейчас.

Примечательно, что более всего респондентов, которые ценят военное кино времен СССР, оказалось среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет (58%). Мнения о том, что современные фильмы о войне ничуть не хуже, придерживаются лишь 16% опрошенных.

В перечень любимых кинолент вошли, в частности, "В бой идут одни старики", (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны".

"Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интриг. Для того, чтобы фильмы смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам", - прокомментировал результаты опроса социолог Степан Львов.