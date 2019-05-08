Суд признал футболистов Мамаева и Кокорина виновными в побоях и хулиганстве

Сегодня, 8 мая, в столичном Пресненском суде зачитывается приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также иным фигурантам дела о драке в московском кафе "Кофемания".

Судья Елена Абрамова приступила к зачитыванию приговора: признать обоих спортсменов виновными в содеянном, передает из зала заседаний "Медиазона".

Собравшиеся ждут оглашения срока заключения. Гособвинение просит для всех провинившихся 1,5 года колонии общего режима.

В СИЗО два приятеля оказались осенью 2018 года, после того как избили на московской автостоянке водителя Первого канала и некоторое время спустя, вооружившись стульями, напали на высокопоставленного чиновника из Минпромторга Дениса Пака, обедавшего в одном с ними кафе.

В изоляторе спортсменам предстоит пробыть как минимум до 25 сентября.