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Новости

15:06

Казаки выберут «лучшую станицу» и «лучший хутор» Петербурга

фото ЗакС политика Казаки выберут «лучшую станицу» и «лучший хутор» Петербурга

С 11 мая по 9 июня комитет по молодежной политике Петербурга проведет несколько конкурсов и соревнований для представителей казачьих сообществ города. В частности, летом будут  определены «Лучшая станица Санкт-Петербурга 2019» и «Лучший хутор Санкт-Петербурга 2019», сообщила пресс-служба проекта «Честь. Слава. Верность».

Первым мероприятием проекта станет слет казаков, который состоится 11-13 мая на базе отдыха «Кирочное». Согласно техническому заданию, выложенному на портале госзакупок, участники слета будут перетягивать канат, выполнять нормы ГТО и соревноваться в мастерстве исполнения казачьих песен.

На весь казачий проект «Честь. Слава. Верность» из городского бюджета уйдет 800 тысяч рублей. Конкурс на организацию мероприятий выиграл «Объединенный центр казачьего образования». Его соучредители ранее не раз участвовали в совместных собраниях и праздниках с Александром Бегловым, когда тот был главой президентского совета по делам казачества.

При этом один из учредителей, казачий генерал Валерий Налимов в мае 2018 года в своей колонке на сайте газеты «Завтра» критиковал Беглова и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина за «некомпетентность» в вопросах казачества и «грубое вмешательство» в дела казаков.

Организаторы проекта рассказали ЗАКС.Ру, что в 2018 году лучшим хутором города стал «Приморский», а лучшей станицей – станица «Гребенская» общины терских казаков Петербурга и Ленобласти.

 



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15:49    
Блин, сколько бабла спишут...

15:26   Бордунов  
И пойдут казаки на тот хутор, ловить бабочек.

15:23    
Лучший хутор - это Смольный.
Нашли о чем соревноваться!

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