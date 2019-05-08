Фигурант уголовного дела о создании экстремистского сообщества рассказал об избиении

21-летний московский студент-инвалид Даниил Бондарь пожаловался на избиение со стороны людей "в погонах" во время обыска, пишет "Новая газета" со ссылкой на юриста Валентину Дехтяренко из организации "Правозащита Открытки". Видеозапись, на которой видны описанные ею события, выпустила в свет компания РЕН-ТВ: в кадре молодого человека люди в форме бьют прикладами автоматов, после чего задерживают и увозят с собой.

Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.

После допроса студента поместили под стражу до 6 июля.

По версии следствия, в 2017-2018 годах экстремистское сообщество, к которому причисляют Бондаря, проводило некие учения на свежем воздухе, развивая навыки обращения со стрелковым оружием. Правоохранителями утверждается, что организация имела строгую иерархию и дисциплину. По предварительной оценке, в нее входило порядка 30 участников.