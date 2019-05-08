Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

8 мая, 19:33

Шевченко и Ройзман поспорили о портретах Сталина на акции "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика Шевченко и Ройзман поспорили о портретах Сталина на акции "Бессмертный полк"

Обсуждая грядущее празднование Дня Победы, журналист Максим Шевченко и политик Евгений Ройзман подискутировали об уместности портрета советского руководителя Иосифа Сталина на памятной акции "Бессмертный полк".

Главный аргумент Шевченко состоял в том, что не очень понятно, кто должен "фильтровать" портреты, что у самых одиозных советских деятелей, к которым можно причислить и Сталина, и Лаврентию Берия, и Вячеслава Молотова, есть потомки, которые вправе публично вспомнить о предках, ибо в этом и состоит суть акции. Еще сложнее обстоит дело с менее известными государственными служащими.

"Как и кому нужно доказывать, что это мой дедушка или прадедушка? Кто будет определять или запрещать? Не всех сталинских, например, министров, участников войны, хоть кто-нибудь способен опознать", - привел публицист свой риторический довод.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман, не приемлющий фигуру Сталина и регулярно называющий "вождя народов" палачом, был более категоричен и непримирим.

Я как историк считаю, что у Сталина есть огромная личная вина перед погибшими в войне, и идти с его портретом в одной колонне - какое-то этическое нарушение.

Евгений Ройзман

Политик также заметил, что портреты со Сталиным склонны носить явно не его потомки, поскольку потомки живут в США, и это существенно.

При этом по многим другим пунктам собеседники, имеющие мало общего в смысле идеологии, неожиданно сошлись. В частности, и тот, и другой считают бессовестным и несправедливым огосударствление акций "Бессмертный полк", во главе которых по неизвестной причине часто шагают различные губернаторы и видные единороссы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


8 мая, 21:53   владимир   zubbr7777@mail.ru
Ройзман, одна из самых одиозных либеральных фигур..
Частый гость зловещего Ельцие-центра, близок к американскому посольству...
Так что русофобия, бандеровщина и антисоветизм от него вполне ожидаемы....

8 мая, 19:49    
Полагаю, что все правители России(СССР) вместе взятые за многие века, не сделали столько полезного для державы, как это сделал Сталин!

8 мая, 19:42    
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю его историю! Без него не было бы победы над объединённой фашистской Европой, потому его-Верховного Главнокомандующего доблестной Красной Армии портреты в колоннах "Бессмертного полка" абсолютно уместны!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
8 мая, 20:56 Беглов поставил общение с ветеранами выше исторических учебников   3

8 мая, 20:32 Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские   1

8 мая, 20:05 Доход главы комитета по строительству Кулакова вырос на 11 млн рублей   1

8 мая, 19:59 Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

8 мая, 19:33 Шевченко и Ройзман поспорили о портретах Сталина на акции "Бессмертный полк"   3

8 мая, 18:58 Киев пригрозил лишить пенсий жителей Донбасса, получающих российские паспорта   1

8 мая, 18:23 Наказание для Кокорина и Мамаева представляется Лимонову незначительным   1

8 мая, 17:50 Годовой доход главы комитета финансов упал на 15,8 млн рублей

8 мая, 17:48 Фигурант уголовного дела о создании экстремистского сообщества рассказал об избиении

8 мая, 17:15 На Петербургском юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

8 мая, 16:34 Футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения   4

8 мая, 16:31 Муниципал: Движение «Время» разместило на домах муниципальные газеты со Сталиным на передовице   2

8 мая, 16:24 Участницу Pussy Riot вместе с друзьями задержали на дому

8 мая, 15:54 СР опасается, что в ближайшее время сквер в Кузнечном переулке все же застроят

8 мая, 15:52 На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.