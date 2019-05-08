Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

8 мая, 20:32

Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские

фото ЗакС политика Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские

Участнице скандально известной группы Pussy Riot Виктории Никульшиной, задержанной с друзьями на дому днем 8 мая, шестой час не удается покинуть стен столичного ОВД "Тверское", сообщил в соцсетях ее соратник Петр Верзилов.

В течение дня он также информировал читателей о том, что полицейские не пускали к ней адвоката, разговаривали на повышенных тонах и, что противоречит закону, в течение пяти с лишним часов не смогли ни составить протокол о правонарушении, ни выдвинуть обвинения.

Вместе с активисткой задержаны четверо молодых людей. При задержании правоохранители пеняли на то, что якобы компания подозревается в порче некоего государственного имущества.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


8 мая, 22:34    
Тот, кто может, но не хочет составить протокол - это просто лентяй, а кто очень хочет, но не может - это правовой импотент-мечтатель. А ещё про таких тупорылых говорят: не умеешь - не берись.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
8 мая, 20:56 Беглов поставил общение с ветеранами выше исторических учебников   3

8 мая, 20:32 Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские   1

8 мая, 20:05 Доход главы комитета по строительству Кулакова вырос на 11 млн рублей   1

8 мая, 19:59 Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

8 мая, 19:33 Шевченко и Ройзман поспорили о портретах Сталина на акции "Бессмертный полк"   3

8 мая, 18:58 Киев пригрозил лишить пенсий жителей Донбасса, получающих российские паспорта   1

8 мая, 18:23 Наказание для Кокорина и Мамаева представляется Лимонову незначительным   1

8 мая, 17:50 Годовой доход главы комитета финансов упал на 15,8 млн рублей

8 мая, 17:48 Фигурант уголовного дела о создании экстремистского сообщества рассказал об избиении

8 мая, 17:15 На Петербургском юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

8 мая, 16:34 Футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения   4

8 мая, 16:31 Муниципал: Движение «Время» разместило на домах муниципальные газеты со Сталиным на передовице   2

8 мая, 16:24 Участницу Pussy Riot вместе с друзьями задержали на дому

8 мая, 15:54 СР опасается, что в ближайшее время сквер в Кузнечном переулке все же застроят

8 мая, 15:52 На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.