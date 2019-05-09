Реальные сроки Мамаеву и Кокорину сподвигли Кадырова на рассуждения об отечественном футболе

Беседуя с РБК о спортсменах-дебоширах Павле Мамаеве и Александре Кокорине, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посетовал, что вместо того, чтобы искать таланты в 150-миллионной России, отечественные футбольные клубы тратят огромные деньги на приобретение легионеров.

"В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы", - полагает чеченский лидер.

Мамаев и Кокорин допустили ошибку, продолжил Кадыров, однако в жизни "промахнуться" может каждый. Футболисты, долгое время не тренировавшиеся, получили и моральный, и психологических стресс. В законности приговора он не сомневается, однако сожалеет, что спортсменам предстоит еще полгода провести в колонии.

"Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины", - подытожил Кадыров.

Ранее президент Чечни выказывал намерение трудоустроить Кокорина и Мамаева в футбольный клуб республики "Ахмат".

Накануне, 8 мая, футболистов приговорили к реальным срокам лишения свободы за хулиганство: Кокорин получил 18 месяцев заключения, Мамаев - месяцем меньше. С учетом проведенного в СИЗО времени, обоим остается провести в колонии по полгода.

Судебные тяжбы спортсменов начались в сентябре 2018 года, после того, как они дважды ввязались в драку в столице. Во втором инциденте была задета честь видного чиновника Минпромторга Дениса Пака. Их долгое пребывание в стенах СИЗО принято связывать именно с данным обстоятельством.