Майор полиции решил засудить "Радио Свобода" из-за материалов о наркобизнесе

Старший уполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью, майор полиции Дмитрий Пашков подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию "Радио Свобода", передает "Медиазона". Суть претензий правоохранителя сводится к публикациям в данном СМИ материалов о том, как в Иркутске сотрудники МВД якобы покровительствуют наркобизнесу. Пашков требует удалить статьи и признать их не соответствующими действительности.

На сайте проекта "Сибирь.Реалии" 19 февраля был опубликован текст "Я под пытками оговорил своих друзей". Речь в нем идет о том, как в СИЗО Иркутска на молодых людей, пытавшихся "завязать" с торговлей наркотиками, под пытками выбивают признания в сфабрикованных делах. Родственники потерпевших поделились с изданием, что пособничество в наркоторговле всем арестованных оказывали местные полицейские. В публикации, в частности, фигурирует имя Пашкова.

В другом тексте "В Иркутске жители обвинили СК и МВД в бездействии к наркоторговцам" от 13 апреля, где также упоминается фамилия майора полиции, рассказывается о пикетах иркутчан, стремившихся привлечь внимание общественности к деяниям полицейских и остановить распространение запрещенных веществ.

Помимо прочего, Пашков желает, чтобы были удалены статья на "Федералпресс" "Жители Иркутска пожалуются Чайке и Бастрыкину на „оборотней в погонах“. Горожане вышли на улицы", соответствующая петиция на Change.org, а также ролики с пикета местных жителей против "крышевания" наркоторговли в Иркутске.

В качестве ответчиков по делу выступают родственники арестованных мужчин, авторы видео и статей - всего 8 человек. С каждого правоохранитель хочет взыскать по 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба.