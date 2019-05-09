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Новости

9 мая, 22:09

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве

фото ЗакС политика Журналист Сергей Доренко скончался в Москве

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла, подтвердили в редакции радиостании. 

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщили агентству ТАСС источники в медицинских кругах.

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин. "Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин в Twitter.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Начал работать на телевидении в 1985 году. В 2000 году был отстранен от эфиров на ОРТ после выпуска "Авторской программы Сергея Доренко", где поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск".  В разные годы сотрудничал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, "Эхом Москвы", "Русской службой новостей". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".  

 

 

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9 мая, 23:26    
Жаль. Это был яркий человек.

9 мая, 22:39    
В РАЙ

Страница 1-ая (всего: 1)
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