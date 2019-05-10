В Новокузнецке арестовали активиста, пикетировавшего 9 мая с плакатом "Долой Путина"

Минувшим вечером, 9 мая, новокузнецкий активист, член Либертарианской партии и "Протестного Кузбасса" Игорь Горланов был отправлен под административный арест на 10 суток за плакат "Долой Путина", уведомляет "ОВД-Инфо". Юноше инкриминировали ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения акций).

9 мая Горланова задерживали дважды. В первый раз после того, как он, объявив бессрочный протест, установил на площади Общественных мероприятий палатку, выражая таким образом гражданское недовольство отсутствием в городе жилья для детей-сирот, коим он является. Следует отметить, что на площади никаких концертов по случаю Дня Победы на тот момент не было, она была пуста. Тогда его доставили в отдел полиции, после чего, не предъявив никаких обвинений, сразу в суд. Однако судья на заседание не явился, в связи с чем Горланов был отпущен. Оказавшись на свободе, он снова пришел на площадь Общественных мероприятий, где встал в одиночный пикет, держа в руках плакат "Долой Путина". Во второй раз судья на месте оказалась.

Позвонив на горячую линию "ОВД-Инфо" уже из спецприемника, активист сообщил, что судья вела процесс, не представившись, а поскольку он отказался подписывать протокол, его не уведомили о причине задержания и сроке ареста. Статью и срок он узнал только после звонка правозащитникам.