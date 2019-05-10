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12:00

Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы "Война"

фото ЗакС политика Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы "Война"

Австрийские правоохранители объявили в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, поделились его соратники в Twitter. 9 мая полиция предъявила ему окончательное обвинение в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg, а также в незаконном обороте оружия на территории земли Штирия.            

На своем сайте члены "Войны" пояснили, что Der Krieg - антифашистская организация, созданная с целью препятствовать возрождению государственного фашизма в Австрии. По инкриминируемым статьям Воротникову грозит до 5 лет заключения.

Леворадикальную "Войну" Воротников основал вместе со своей супругой Натальей Сокол в 2005 году. В 2007-м к ним присоединились участники Pussy Riot Петр Верзилов и Надежда Толоконникова. Группа известна рядом провокационных акций, в том числе "Мент в поповской рясе", "Штурм Белого дома", а также знаменитая "*** в плену у ФСБ" (группа нарисовала мужской половой орган на разведенном напротив здания ФСБ в Петербурге Литейном мосту).

В 2011 году в России на Воротникова завели дела о хулиганстве и применении насилия к полицейскому, на Сокол - об оскорблении представителя власти. В 2013 году они уехали из России и до сих пор живут, ведя кочевой образ жизни.

В РФ Воротников также объявлен в международный розыск. 

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