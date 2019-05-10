Троицкий предложил в память о жертвах репрессий создать новую акцию - "Бессмертный барак"

Музыкальный критик Артемий Троицкий, выступающий с неформальными политическими обзорами на YouTube-канале ARU TV, полагает, что было бы резонно проводить в России и другую ежегодную акцию, коей он дал название "Бессмертный барак". По его замыслу, мероприятие не должно, да и не сможет "затмить" оригинал - "Бессмертный полк", однако напомнит россиянам о том, сколько граждан погибло во времена сталинских репрессии, "Большого террора".

Говоря о "Бессмертном полке", Троицкий сообщил, что полностью поддерживает акцию, но уверен, что в последние годы она стала чрезмерно политизирована, так как её "максимально опошлило наше кремлевское начальство".

"После революции, в 1920-е годы, были расстреляны миллионы людей - это были политические противники большевиков, духовенство, белогвардейцы и прочие. Затем наступил Голодомор, скосивший миллионы людей. После - «Великий» или «Большой террор», были депортации, крымские татары. < > В результате народу с 1918 по 1953 год погибли десятки миллионов. Ничуть не меньше, чем во время ВОВ, даже больше. Большинство из них - не шпионы, это простые люди, на которых донесли или которых просто по разнарядке убивали", - поделился мнением обозреватель.

В качестве даты нового мероприятия Троицкий предложил два варианта: например, 30 ноября - Международный день политзаключенных либо 5 марта - день смерти Иосифа Сталина. Россияне смогли бы выйти на улицы на организованное шествие, держа в руках штендеры с фотографиями родственников, которые стали жертвами режима.