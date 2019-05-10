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15:51

По каналу Грибоедова дрейфовал заполненный "гранатами" гроб

фото ЗакС политика По каналу Грибоедова дрейфовал заполненный "гранатами" гроб

Сегодня днем, чуть после полудня, пользователи "ВКонтакте" поделились видеозаписью, на которой по воде канала Грибоедова плывет черный гроб без верхней крышки. Внимательно рассмотрев содержимое, покоящееся внутри деревянного изделия, горожане удивились, увидя там части боевых гранат, лежавших в соломе.

Петербуржцы выдвинули несколько версий произошедшего, предположив, что "напшигованный" гранатами гроб - часть некоего акционизма, призванная, очевидно, напоминить об ужасах войны. 

Позднее, передает "Фонтанка", изделие выловили из канала сотрудники МЧС. На деле это оказался замаскированный под ритуальный предмет ящик с муляжами гранат внутри. На месте было принято решение отправить его на "вечный покой" на помойку.

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