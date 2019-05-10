Участницу Pussy Riot и её друзей отпустили из отдела полиции

Веронику Никульшину - участницу панк-банды Pussy Riot - и четверых её друзей спустя почти двое суток отпустили из столичного ОВД "Тверской", извещает "Медиазона".

"Только что полиция внезапно отпустила Нику и четверых ребят, хотя еще вечером обещали суд и сутки ареста завтра. Ура, все теперь на свободе и очень рады внезапному освобождению в полночь!", - написал у себя в Twitter Петр Верзилов.

Никульшину и четверых её товарищей доставили в ОВД вечером 8 мая, не объясняя причин задержания. Позднее правоохранители пеняли на то, что компания якобы подозревается в порче некоего государственного имущества. На другой день на них были составлены протоколы об отказе пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Никульшина употребление запрещенных препаратов отрицает.