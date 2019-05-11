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Новости

10:33

Петербургский ПЕН-клуб вступился за автора скандальной статьи о блокаде

фото ЗакС политика Петербургский ПЕН-клуб вступился за автора скандальной статьи о блокаде

Писательницу Елену Чижову, автора нашумевшей статьи, где она винит в тяготах блокады в том числе и советское руководство, публично поддержал петербургский ПЕН-клуб. Его члены считают травлю коллеги в некоторых провластных СМИ недопустимой.

"Мы понимаем, что не о чем спорить с людьми, которые полагают донос формой рецензии. Да и не в первый раз русского писателя ставят к позорному столбу и клеймят за его публично выраженные взгляды. Тем не менее, мы не можем молчать", - говорится в обращении на сайте организации.

Среди подписавших заявление - такие известные общественные фигуры, как ученый Дмитрий Травин, политик Борис Вишневский, писатели Вадим Жук, Яков Гордин и Нина Катерли.

Статья Чижовой вышла в одной из швейцарских газет и носит название "Память, запертая с двух сторон". На автора успели подать из-за этого сочинения заявление в Следственный комитет соотечественники, по всей видимости, требующие привлечь женщину по статьям наподобие "оскорбление чувств" и "фальсификация истории".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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13:44    
Чтобы узнать правду, нужно раскрыть архивы. Может и вымыслы об "ужастиках" прекратятся.
Однако из "патриотических соображений" это почему-то не делается.
А может правда на самом деле страшнее?

12:46    
А что по этому подводу скажет товарищ Берия?

11:26    
Что ей заказали, то и написала. Рынок...

10:53    
Она утверждает, к примеру, что в блокаду поезда из Ленинграда вывозили продукцию оборонных заводов, а в Ленинград шли порожняком, так как Сталин специально запрещал их загружать продовольствием для блокадников и тд. итп. Говорить не о чем!

10:41    
"чукча не читатель, чукча - писатель". Вот такие чукчи теперь заставляют читать их дерьмецо, у них это называется свободой самовыражения

10:37    
Глупая, неграмотная баба! Несёт полный бред!

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