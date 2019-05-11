Петербургский ПЕН-клуб вступился за автора скандальной статьи о блокаде

Писательницу Елену Чижову, автора нашумевшей статьи, где она винит в тяготах блокады в том числе и советское руководство, публично поддержал петербургский ПЕН-клуб. Его члены считают травлю коллеги в некоторых провластных СМИ недопустимой.

"Мы понимаем, что не о чем спорить с людьми, которые полагают донос формой рецензии. Да и не в первый раз русского писателя ставят к позорному столбу и клеймят за его публично выраженные взгляды. Тем не менее, мы не можем молчать", - говорится в обращении на сайте организации.

Среди подписавших заявление - такие известные общественные фигуры, как ученый Дмитрий Травин, политик Борис Вишневский, писатели Вадим Жук, Яков Гордин и Нина Катерли.

Статья Чижовой вышла в одной из швейцарских газет и носит название "Память, запертая с двух сторон". На автора успели подать из-за этого сочинения заявление в Следственный комитет соотечественники, по всей видимости, требующие привлечь женщину по статьям наподобие "оскорбление чувств" и "фальсификация истории".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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