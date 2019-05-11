Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК.

По ее утверждению, у нее есть веские основания полагать, что у происшествия могли быть интересанты. В качестве таковых она назвала вдову знаменитого "телекиллера".

"Я прошу не сжигать его, а провести тест ДНК. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду", - приводятся ее слова.

По официальной версии, в потоке машин на московской магистрали у Доренко случился разрыв аорты, он потерял сознание, вылетел на встречную полосу на своем мотоцикле и врезался в ограждение, скончавшись на месте.