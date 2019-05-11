Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:55

Украинский министр: Ж/д сообщение с Россией прекращается само собой

фото ЗакС политика Украинский министр: Ж/д сообщение с Россией прекращается само собой

Регулярно высказывающийся о проблемах железнодорожного сообщения между Украиной и Россией и необходимости его закрытия, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в интервью изданию Liga.net о сегодняшнем положении дел.

Ситуация, по его словам, такова, что даже не нужно ничего регулировать или запрещать законодательно, поскольку, исходя из его данных, количество перевозок неуклонно снижается само собой.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - поделился информацией чиновник.

До полного закрытия сообщения в виде политического решения, предсказывает Омелян, не дойдет - несмотря на то, что лично для него это желательный вариант.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:59    
Украину при Зеленском ждут большие изменения, а то и гражданская война...Он не вступив в должность, высказал недовольство популяризацией Бандеры, законом об языке, напал на Порошенко с его братвой, собрался разогнать Раду и тд. Надо немного подождать куда его качнёт дальше...Может и поезда начнут ходить из Киева в Москву и самолёты полетят и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
14:59 После 10 суток ареста Пивоваров и Шуршев вышли на свободу   1

14:28 Не дожидаясь чиновников, активисты починили "корабль" во дворе на Тверской улице

13:41 У здания ФСБ на Лубянке поддержали фигурантов дел "Сети" и "Нового величия"

12:55 Украинский министр: Ж/д сообщение с Россией прекращается само собой   1

12:04 В Москве задержали либертарианца, читавшего лекцию об оружии

11:18 Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

10:33 Петербургский ПЕН-клуб вступился за автора скандальной статьи о блокаде   6

10 мая, 18:00 На станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов   1

10 мая, 17:30 Под Севастополем разбили мемориал в память о крымских татарах, погибших в ВОВ   6

10 мая, 16:45 Участницу Pussy Riot и её друзей отпустили из отдела полиции   1

10 мая, 15:51 По каналу Грибоедова дрейфовал заполненный "гранатами" гроб   2

10 мая, 15:00 "Аэрофлот" отменил 14 рейсов SSJ 100 из Шереметьево

10 мая, 14:10 Беглов высоко оценил мероприятия, прошедшие по случаю Дня Победы   6

10 мая, 13:16 Троицкий предложил в память о жертвах репрессий создать новую акцию - "Бессмертный барак"   6

10 мая, 12:45 Активисты собрали 10 млн подписей за отставку Трампа   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.