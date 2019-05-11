Украинский министр: Ж/д сообщение с Россией прекращается само собой

Регулярно высказывающийся о проблемах железнодорожного сообщения между Украиной и Россией и необходимости его закрытия, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в интервью изданию Liga.net о сегодняшнем положении дел.

Ситуация, по его словам, такова, что даже не нужно ничего регулировать или запрещать законодательно, поскольку, исходя из его данных, количество перевозок неуклонно снижается само собой.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - поделился информацией чиновник.

До полного закрытия сообщения в виде политического решения, предсказывает Омелян, не дойдет - несмотря на то, что лично для него это желательный вариант.