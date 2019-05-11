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14:28

Не дожидаясь чиновников, активисты починили "корабль" во дворе на Тверской улице

фото ЗакС политика Не дожидаясь чиновников, активисты починили "корабль" во дворе на Тверской улице

Активные участники градозащитного сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" провели своего рода субботник: полтора десятка человек очистили от грязи и облезшей краски элемент благоустройства в виде корабля во дворе дома 14 по Тверской. Вслед за этим они раскрасили его в еще более яркие цвета, аппеллируя к символу "алых парусов".

Вместе с самой постройкой, украшающей двор и служащей местом для игр детей, активисты покрасили также бетонные конструкции и решетки на детской площадке.

"Будем надеяться, что теперь на эту прекрасную малую архитектурную форму не поднимется рука муниципалитета или администрации. Ведь в случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы", - говорится в отчете о проделанной работе.

В планах местных жителей - установить на импровизированном корабле штурвал.

В акции участвовал основатель общественного движения "Красивый Петербург", ранее объявивший о своих губернаторских амбициях, Красимир Врански.

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Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"



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