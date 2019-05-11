Не дожидаясь чиновников, активисты починили "корабль" во дворе на Тверской улице

Активные участники градозащитного сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" провели своего рода субботник: полтора десятка человек очистили от грязи и облезшей краски элемент благоустройства в виде корабля во дворе дома 14 по Тверской. Вслед за этим они раскрасили его в еще более яркие цвета, аппеллируя к символу "алых парусов".

Вместе с самой постройкой, украшающей двор и служащей местом для игр детей, активисты покрасили также бетонные конструкции и решетки на детской площадке.

"Будем надеяться, что теперь на эту прекрасную малую архитектурную форму не поднимется рука муниципалитета или администрации. Ведь в случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы", - говорится в отчете о проделанной работе.

В планах местных жителей - установить на импровизированном корабле штурвал.

В акции участвовал основатель общественного движения "Красивый Петербург", ранее объявивший о своих губернаторских амбициях, Красимир Врански.

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

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