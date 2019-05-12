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Новости

12:56

Латынина: Стиль празднования 9 мая в последние годы - узаконенное кощунство

фото ЗакС политика Латынина: Стиль празднования 9 мая в последние годы - узаконенное кощунство

Итог памятным мероприятиям, прошедшим по всей стране по случаю 74 годовщины победы в Великой Отечественной войны, подвела политический обозреватель Юлия Латынина. Она призналась в том, что чем дальше, тем меньше предлагаемая "картинка" празднования 9 мая ее устраивает. Согласно ее оригинальной мысли, де-факто СССР вел эту войну начиная с 1927 года, и война эта имела несколько иную специфику: с этого времени Иосиф Сталин последовательно истреблял собственный народ. Отношение к народу как к сырью перенеслось и на 1941-1945 годы, только вследствие такого отношения к началу войны с немцами самый способный народ, что и военных касается тоже, был фактически "истрачен".

Это узаконенное кощунство — эти пляски, парады, танцы с бубнами с криком «Можем повторить!» Это вот как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!»

Публицист напомнила о том, как командование обращалось с солдатами, подчас не считая их. Она приводит пример из воспоминаний отца политолога Дмитрия Орешкина, который рассказывал, как людей посылали на верную смерть для того, чтобы "дорасходовать силу" и только потом иметь повод уходить "на переформирование".

"Ребята, вы это можете повторить? Наверное, можете. Вы и сейчас бомбите Воронеж. Но все-таки из 100 человек поколения Астафьева в живых мужчин осталось только 3 после этой войны. Вот как это можно повторить при нынешней демографии?", - выразила Латынина свое неприязненное удивление.

Акция памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" 9 мая собрала на Невском проспекте 1 млн участников.

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18:00   Геннадий   gena.alimov.54@mail.ru
Товарищи люмпены....Как бы вы не злобствовали...не писали свой пролетарский бред с образованием 4 класса начальной школы...ваше время закончилось...и это ясно даже вашему президенту...поэтому он вас и давит и будет давить...пока вы не вымрете все...я думаю этот процесс в отличие от вымирания мамонтов займет значительно меньше времени...Салют...люмпены...

17:48    
Слава великому Сталину! (сейчас латытнина захлебнется от гнева).

17:28    
Бесит уже эта лохматая паскуда!

16:49    
Латынина, блин, спроси у тех, кто жил 9 мая 1945 года. У меня родители прошли войну. И 9 мая для них был Праздник! Не надо нам переписывать историю. Нравится день скорби - в гейропу иди.

15:02    
Читаешь некоторых сегодняшних жидов, смотришь на их поступки и мечтаешь, чтобы слова этой паскудины про холокост  сбылись.

14:59    
13:55, 14:02 Какие странные метаморфозы происходят сегодня в головах некоторых троллей на службе у олигархов. В их головах создан странный микс из чисто нацистской идеологии (антисемитизм, оправдание лагерей смерти, этноцентризм и идеи национального превосходства, агрессивный милитаризм, экспансионизм) и сталинизма (культ личности Сталина, игра в советскую ностальгию, любовь к ритуалам и реликвиям из сталинского периода, культ Победы 1945 года, воспевание реальных и мнимых успехов периода сталинизма и т.д.). Можно предположить, что кто-то сверху проводит эксперимент по "гибридизации" истории в головах.

14:05   Игорь  
ПРАВИЛО ЖИЗНИ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ
Придут немцы - сдать Париж,
Сдать им всех евреев,
Но чего-то сохранишь,
Вот и вся идея.
Написал бы кто другой
Что-нибудь про казус.
Был Слуцкий тут, живой -
Удавил б заразу.

14:02    
Вчера, к примеру РУССКИЙ народ торжественно отметил в Донецке 5-летие независимости ДНР военным парадом, салютом и тд. Традиции у нас такие и никто и не сможет их изменить! Потому что мы-РУССКИЕ, мы-воины, прежде всего!

13:55    
Хватить стонать и клеветать на СССР, Сталина, командование Красной Армии и тд., ненавистники России! У этнических РУССКИХ особенная гордость, особенная стать!!!!!!!!!!!!!!!! У нас своё празднование ПОБЕДЫ в войне, с парадами, салютами", с обильной выпивкой, с "можем повторить", если на нас нападёт враг и тд. Мы не евреи, которые поголовно - 6 миллионов, отказавшись от борьбы с фашизмом, почти добровольно рванули в газовые печи и к расстрельным рвам, а теперь плачут и плачут у стены плача...Да, мы РУССКИЕ, мы другие, мы-лучшие в мире!

13:16    
На фоне горящей России празднование дня Победы с таким ужасающим масштабом -КОЩУНСТВО!!!
Нет дорог, жилья, поликлиник и больниц, в 30 регионах России пожары, наводнения, лишающие россиян жалких домишек, единственного жилья!!
Зато у нас олигархи в "тройке" самых богатых. Да и власть со своей челядью не бедствует.

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