Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет у стен Кремля

Столичный Тверской суд на 15 тысяч рублей оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет на Красной площади неподалеку от кремлевской стены: российский стилист выступил против возведения завода по розливу воды на Байкале.

Звереву инкриминировали ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), передает ТАСС.

В подтверждение своего статуса "короля эпатажа" на заседание стилист пришел в золотой короне.

В одиночный пикет Зверев вышел 3 марта, протестуя против строительства завода на озере Байкал. Позднее суд Иркутска признал, что разрешение на его возведение было получено незаконно, в связи с чем стройка была отменена.

Фото: Twitter Сергея Зверева

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