Парфенов раскрыл суть закона о "суверенном интернете"

Сравнительно долго рассуждавший над тем, что двигало авторами закона о "суверенном интернете" при его написании, публицист Леонид Парфенов, пользуясь поводом в виде недавнего подписания документа президентом Владимиром Путиным, поделился выводами в своем видеоблоге.

"Они открыли новую форму самого охрененного бизнеса - быть за Россию в ответе. Во-первых, на это никаких денег не жалко, а во-вторых, если кто спросит, а чем вы тут заняты, можно ответить: "Смотрите, вот онлайн-Россия - стоит? Стоит. Это благодаря нам", - иронично трактовал задумку законотворцев Парфенов.

Закон, окончательно утвержденный главой государства 1 мая, наделяет Роскомнадзор исключительными и монопольными полномочиями на то, чтобы контролировать трафик сетевой информации, идущей к российским юзерам из-за рубежа, и по своему усмотрению блокировать тот или иной "опасный", с точки зрения надзорного ведомства, контент. Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. По словам Клишаса, на воплощение правового документа в жизнь из бюджета потребуется не менее 20 млрд рублей. Документ вступит в законную силу 1 ноября.