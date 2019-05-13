Банковский мост с грифонами отремонтируют в течение лета

Одна из самых известных достопримечательностей центральной части Петербурга, Банковский мост, соединяющий два берега канала Грибоедова, будет открыт в отремонтированном виде к концу лета 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КГИОП Сергея Макарова.

Отмечается, что главная "изюминка" моста - золоченые фигуры грифонов - уже готовы к установке.

"Мы хотели открыть мост еще к чемпионату мира по футболу, но из-за реставрации самого пролета работы затянулись. Сейчас пролет установили, и мы будем приступать к своей части. Установка четырех скульптур займет около 40 дней, будем стараться как можно быстрее, и летом откроем мост", - рассказал чиновник.

Банковский мост, построенный еще в 1826 году, закрыли для пешеходов в начале 2017 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.