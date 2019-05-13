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Новости

18:26

Доход председателя комитета по градостроительству вырос на 26,7 млн рублей

фото ЗакС политика Доход председателя комитета по градостроительству вырос на 26,7 млн рублей

Доход председателя комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева за 2018 год вырос на 26,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 мая декларации сотрудников ведомства.

За 2018 год председатель комитета заработал 29,3 млн рублей. Список имущества Григорьева практически не изменился. Он продолжает владеть автомобилем «Волга», квартирой в 164,2 кв.м, двумя земельными участками и долями в двух гаражах. В декларации о доходе 2017 года числилась 1/47 доля в гараже на 1,5 тысяч кв.м. В новой декларации Григорьев об этом имуществе не упоминает. 

Доход супруги главы комитета Екатерины Григорьевой наоборот резко снизился – на 14,7 млн рублей до 15 млн рублей. В её собственности всё ещё находятся автомобили Range Rover и Mercedes, а также квартира, земельный участок, доли в гаражах и апартаментах в Латвии. Екатерина Григорьева, согласно ЕГРЮЛ, является владелицей компаний "Григорьев и партнеры" (до 2015 года принадлежала Владимиру Григорьеву), "Копи-Сервис" и "ГЛТ Девелопмент". 

Первый заместитель председателя Павел Соколов уменьшил свой доход на 1,1 млн рублей. Он заработал в 2018 году 2 млн рублей. В собственности у Соколова сохранился автомобиль Kia XM Sorento, дачный дом с участком, доля в квартире, гараж и участок для гаражей. Доход супруги Соколова увеличился до 1,6 млн рублей. Она продолжает владеть дачей с участком и пользоваться квартирой. 

Другой первый заместитель председателя Александр Тетерин увеличил свои доходы на 444 тысячи рублей. За прошлый год он заработал 2,7 млн рублей. Никакой собственности у Тетерина нет, только квартира в 79 кв.м в пользовании. Супруга первого заместителя также пользуется квартирой с такой площадью, а ещё владеет половиной другой квартиры. Доход ее составил 143 тысячи рублей. 

У Григорьева есть еще два заместителя. Один из них, Андрей Цацаев, в 2018 году заработал 1,9 млн рублей. Изменений в списке собственности Цацаева не произошло. Он продолжает владеть машинами Wolkswagen Passat и Fiat Panda, а также долями в двух квартирах. Супруга Цацаева владеет долями в квартирах аналогичной площади. Помимо этого, в пользовании у зампреда и его жены квартира на 51,5 кв.м. 

Доход другого заместителя председателя Максима Стененко - 2,3 млн рублей. В пользовании у него и его несовершеннолетнего ребенка находится квартира в 75,1 кв.м. Автомобиля у зампреда нет. 

Среди остальных сотрудников существенно доход вырос у ведущего специалиста отдела планирования застройки управления застройки города Виктории Гуслянниковой. Она за 2018 год заработала 3,45 млн рублей. Это на 2,8 млн рублей больше дохода за 2017 год. Перечень собственности Гуслянниковой не изменился – она владеет квартирой на 95,5 кв.м. 

Ведущий специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Ирина Митрушина задекларировала доход за 2018 год в размере 6,3 млн рублей. Она владеет автомобилем Mazda, земельным участком и жилим домом. Данных о заработке Митрушиной в 2017 году нет. 

 

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22:04    
Морда шире плеч -признак свиньи. Также отличительная черта ЕдРоссов.

21:20    
И РОЖА на 10 сантиметров

20:58    
Застрял рылом в бюджетном корыте. Вероятно, и взятки берёт за согласование архитектурно-строительного облика объектов похожих на многоэтажные биотуалеты.

19:41    
СМИ, пишете о доходах, а не расшифровываете их. В декларации это есть: зарплата, доход от акций и т.д.
Стесняетесь подробности озвучить???

19:03    
Хочется плакать. Всего-то 26 миллионов. Как живет? На макарошках?

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