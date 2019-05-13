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18:59

Минсельхоз предложил ограничить ввоз импортного продовольствия

фото ЗакС политика Минсельхоз предложил ограничить ввоз импортного продовольствия

Министерство сельского хозяйства подготовило законодательный акт, ужесточающий правила провоза на территорию России продовольственных продуктов из-за рубежа.

Документ наделяет Россельхознадзор правом по своему усмотрению изымать и уничтожать продукцию, приобретенную гражданами на территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и продукцию, не имеющую ветеринарного сертификата.

Что касается покупок в странах с ветеринарной точки зрения "благополучных", то российские граждане, являющиеся частными лицами, согласно законопроекту, вправе провозить купленные в таких странах продукты животного происхождения весом до 5 кг.

Ранее с похожей идеей выступили несколько российских производителей мясной продукции. Наиболее запоминающимся стало выступление директора компании "Мираторг", который назвал всех тех, кого не устраивает недоступность хамона, "балаболами".

В свою очередь, в магазинах хамон недоступен в результате российского продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года по отношению к западным странам, которые поддержали антироссийские санкции в связи с силовым присоединением Россией Крыма.

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22:41    
Таможенную политику давно надо менять в пользу отечественного производителя.
Пока же действуют ручные заказушные механизмы.

20:01   Антон  
Можно предположить, что "Мираторг" и др. сетевые магазины попросту занесли в Министерство дипломат, поскольку никаких оснований и предпосылок для принятия такого запрета не было и нет. Даже в самые сложные эпидемиологические года, когда за границей бушевала "чума свиней" и пр. заболевания, подобных мер никто не предлагал. Запрет проплачен и этой темой впору заняться прокуратуре и ФСБ.

19:36    
Вот единственное,  что чиновники умеют хорошо делать -это запрещать. На это и  мозгов не надо...

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