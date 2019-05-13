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19:57

Вологодский губернатор пригрозил увольнением чиновникам, плохо убирающим мусор

фото ЗакС политика Вологодский губернатор пригрозил увольнением чиновникам, плохо убирающим мусор

Ситуация с уборкой и вывозом мусора с территории Вологодской области стала столь критичной, что губернатор региона Олег Кувшинников пообещал уволить чиновников, ответственных за эту сферу деятельности и не справляющихся со своими прямыми обязанностями, передает ТАСС.

Угрозу увольнения он предварил требованием "немедленно взять под личный контроль качество уборки территории".

По его строгому суждению, последние пять месяцев он наблюдает абсолютнейшее бездействие в том, что касается как зимней уборки, так и очистке территорий от последствий богатой на осадки зимы.

"Органы местного самоуправления бездействуют, заняли крайне пассивную позицию. Нет договоров на вывоз мусора, не организована работа по сбору, тот мусор, который собран на субботниках, до сих пор валяется около контейнерных площадок", - приводятся слова Кувшинникова.

Примечательно, что, по его оценкам, хуже всего дела с уборкой и вывозом мусора обстоят непосредственно в столице вверенной ему области - городе Вологда.

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