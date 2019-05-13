Протестующих против возведения храма екатеринбуржцев атаковали слезоточивым газом

Порядка 800 граждан Екатеринбурга, не согласных со строительством в центральном сквере храма святой Екатерины, опрокинули сетчатый забор и прорвались к закладному камню, сообщает "Новая газета".

Говорится о том, что активные действия сопровождались пением протестных песен из репертуара русского рока и что полиция, глядя на "прорыв", поначалу вела себя миролюбиво.

С наступлением темноты самые яростные активисты решили рядом с закладным камнем установить палатку и остаться в ней ночевать, уже всерьез опасаясь, что при таком раскладе их неминуемо разгонят силой.

Опасения отчасти начали подтверждаться: полицейских в форме стали сменять на посту представители хорошо известной местным жителям силовой структуры, за которой закрепилось прозвище "бойцы русской медной компании". Граждане ожидали задержания или насилие, и оправдалось последнее.

Появившиеся на месте сотрудники ОМОН применили против людей слезоточивый газ, как сообщил портал Ura.ru.

Отметим, что общественное возмущение, помимо самого факта возведения храма в сквере, вызвало также то, что идею не сочли нужным обсудить на каких-либо слушаниях и что общественным мнением на сей счет фактически никак не поинтересовались.