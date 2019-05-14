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9:31

Полиция задержала 11 человек в московском штабе "Другой России"

фото ЗакС политика Полиция задержала 11 человек в московском штабе "Другой России"

Правоохранители задержали 11 участников еженедельного собрания московского штаба «Другой России», сообщили представители незарегистрированной партии.

Собрание проводилось вечером 13 мая. Пришедшие в штаб омоновцы и участковый задержали 11 человек. Что именно вменяли задержанным, неясно. По словам представителей «Другой России», правоохранители упомянули, что те «похожи на нацболов» – так называли членов запрещенной в России экстремистской организации «Национал-большевистская партия».

Задержанных доставили в Тверское ОВД. Вскоре их отпустили без составления протоколов, взяв с них объяснения.

В конце апреля Минюст в очередной раз отказал «Другой России» в регистрации партии, указав на ошибки в документации. Среди «ошибок» упоминались такие опечатки, как отсутствие пробела между серией и номером паспорта заявителя.

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