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9:57

Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во время G20 в Японии

фото ЗакС политика Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во время G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что в Кремле пока к встрече Путина и Трампа не готовятся. По его словам, трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая невозможна, если опираться на заявления китайской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков до этого сообщал, что США двустороннюю встречу на саммите в Осаке пока не запрашивали.

В последний раз Трамп и Путин встречались лично во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры двух стран говорили, в том числе, о военных вопросах – запасах ядерного оружия и войне в Сирии.

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10:33   Саша  
Недавно Трамп и Помпео(МИД США) публично и официально клятвенно заявляли на весь мир, что они не будут вести переговоры с Путиным(Россией) до тех пор, пока он не освободит укроморяков-нарушителей гос.границы РФ, а теперь заискивающе просят о встрече Трампа с Путиным в июне месяце, хотя в судьбе моряков совершенно ничего не изменилось...А всё дело в том, что Путин умеет ДЕРЖАТЬ УДАР, как Сталин, к примеру, а потому Запад вынужден был при Сталине и сейчас при Путине прогибаться!!!

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