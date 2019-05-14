Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во время G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что в Кремле пока к встрече Путина и Трампа не готовятся. По его словам, трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая невозможна, если опираться на заявления китайской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков до этого сообщал, что США двустороннюю встречу на саммите в Осаке пока не запрашивали.

В последний раз Трамп и Путин встречались лично во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры двух стран говорили, в том числе, о военных вопросах – запасах ядерного оружия и войне в Сирии.