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11:28

В правительстве поддержали закон об использовании нацистской символики в искусстве

фото ЗакС политика В правительстве поддержали закон об использовании нацистской символики в искусстве

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект об использовании нацистской символики в искусстве и учебно-просветительской деятельности при условии доработки ко второму чтению в Госдуме, передает ТАСС.

Так, в кабмине обратили внимание на формулировку об использовании нацистской символики при условии «осуждения нацизма». Это потребует обязательного словесного комментирования при использовании, что может создать сложности при правоприменении, ведь в искусстве такое комментирование не всегда возможно. К тому же есть риск, что нацистскую символику будут использовать с формально негативным комментарием, но для оправдания нацизма, считают члены комиссии. Также законопроект не охватывает работу музеев и обществ исторической реконструкции, указали в правительстве.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года Василий Пискарев и Елена Ямпольская. Они указали на противоречие в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Первый закон запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики, а второй – запрещает любое использование нацистской символики. Депутаты обратили внимание, что формально при исполнении этого закона все отечественные фильмы о войне должны оказаться под запретом. Предложенный ими закон должен вывести из-под запрета использование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, материалах СМИ и так далее.

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