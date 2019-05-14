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Новости

12:45

Из-за надписи про Путина на здании МВД в Ярославле возбуждено дело о вандализме

фото ЗакС политика Из-за надписи про Путина на здании МВД в Ярославле возбуждено дело о вандализме

Из-за граффити о Путине на здании управления МВД в Ярославле возбуждено уголовное дело о вандализме, передает «МБХ медиа».

Об этом стало известно во время заседания суда по делу Кирилла Попутникова, которого обвиняют в неуважении к власти из-за фото с надписью «Путин – *****». По его словам, дело о вандализме заведено в отношении другого гражданина.

Также Попутников сообщил, что прокурор ходатайствовал о приобщении к делу новой экспертизы, где заключено, что упоминаемого в граффити Путина нельзя однозначно сопоставить с президентом России Владимиром Путиным. По словам Попутникова, это значит, что «не факт, что это было оскорбление именно президента».

В конце марта – начале апреля СМИ Ярославля опубликовали в новостях фото граффити с упоминанием Путина. После этого издания получили требования от представителей Роскомнадзора удалить заметки со снимком. Несколько изданий - «Яркуб», 76.ru и «Комсомольская правда – Ярославль» сделать это отказались. После этого «Яркуб» и 76.ru были заблокированы, доступ к их сайтам восстановили только после удаления этих новостей.

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13:43    
13.04
Кому еще чего отрезать, отрубать, пришивать, вживлять?
Под статью хочешь попасть? Давай, действуй.

13:04    
Вандалам надо руки отрубатьпублично! Тогда и вандализм прекратится, что доказано мировой практикой!

Страница 1-ая (всего: 1)
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