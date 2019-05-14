Горизбирком решил не передавать полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу

Петербургский Горизбирком (ГИК) на заседании 14 мая решил не передавать полномочия избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) «Гражданка» территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член ГИКа Дмитрий Краснянский.

По его словам, муниципальный совет принял решение о передаче полномочий «криво».

- Они предложили нам принять не все полномочия ИКМО, а только частично. Только полномочия по выборам депутатов муниципального совета шестого созыва. Федеральный закон говорит о том, что либо передаются полномочия полностью, либо не передаются вообще, - пояснил Краснянский.

При этом ГИК согласился передать полномочия ИКМО «Поселок Солнечное» ТИКу №13. Там отданы полностью все компетенции, уточнил член городской комиссии.

Напомним, совет «Гражданки» решил передать полномочия ИКМО ТИКу в апреле. Депутаты приняли решение единогласно. Ранее другие полномочия ряда других ИКМО города перешли ТИКам. В частности, 23 апреля Горизбирком одобрил передачу полномочий ИКМО «Купчино» ТИКу №23.

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