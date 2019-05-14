Средний годовой доход сотрудников комитета по здравоохранению – 1,4 млн рублей

Средний годовой доход сотрудников петербургского комитета по здравоохранению составляет 1,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные опубликованной ведомством декларации о доходах.

В документе не представлены доходы председателя комитета Дмитрий Лисовца. Он занял должность в январе 2019 года. Также в декларации не отражены доходы двух его заместителей Андрея Сарана и Евгения Антипова. Они также пришли в ведомство недавно: в феврале и в апреле 2019 года соответственно.

При этом указаны данные по бывшему заместителю председателя Яне Кабушке. Ее доход за 2018 год вырос на 4,1 млн рублей и составил 5,6 млн рублей. В собственности Кабушки осталась квартира, но больше нет дома с земельным участком и машины Citroen DS4.

Действующий заместитель председателя Мария Виталюева увеличила свой доход на 392,7 тысяч рублей. Она заработала за 2018 год 1,75 млн рублей. В собственности у неё остались две доли в квартире на 75,2 кв.м и автомобиль Peugeot 407.

Доход другого зампреда комитета Ольги Гранатович составил 1,9 млн рублей. Она владеет автомобилем Chevrolet Cruze, квартирой в 105 кв.м и домом с земельным участком. Данных о доходах Гранатович за 2017 год нет – она пришла в комитет в 2018 году.

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